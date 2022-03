“La Regina Elisabetta costretta alla sedia a rotelle”: l’indiscrezione

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta non sarebbero buone e per questo avrebbe rinunciato ad alcuni dei suoi impegni ufficiali.

La Regina Elisabetta sarebbe stata costretta a rinunciare ad alcuni dei suoi impegni ufficiali a causa di alcuni problemi di salute.

La Regina Elisabetta in sedie a rotelle

Secondo indiscrezioni i recenti problemi di salute della Regina Elisabetta – che è da poco guarita dal Covid – l’avrebbero costretta a usare la sedia a rotelle.

Non volendosi far vedere in questo stato in pubblico, la sovrana avrebbe deciso di rinunciare ai suoi prossimi impegni ufficiali. Al suo posto subentreranno suo figlio, il Principe Carlo, e il nipote William. Secondo fonti vicine a Buckingham Palace la Regina non sarebbe certa neanche di poter partecipare alla cerimonia di commemorazione per suo marito, il Principe Filippo, o al giubileo di platino del suo regno (i cui festeggiamenti sono previsti per giugno).

Le condizioni della Regina

La sovrana è recentemente guarita dal Coronavirus, ma le conseguenze e gli strascichi della malattia sarebbero stati per lei piuttosto pesanti. Un anno fa la sovrana ha perso suo marito, il principe Filippo, scomparso a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno.

Secondo indiscrezioni ad aggravare ulteriormente le condizioni della sovrana sarebbero stati i dissapori interni alla Royal Family e in particolare la situazione con Harry e Meghan che, ormai lontani dal Regno Unito, non le avrebbero ancora presentato ufficialmente la nipote, Lilibet Diana.

La bambina è nata lo scorso giugno ma non è mai stata portata a Londra. Secondo indiscrezioni Meghan Markle sarebbe in attesa del suo terzo figlio, ma al momento la voce non è stata confermata da fonti ufficiali.