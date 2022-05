La Regina Elisabetta II in buggy al Chelsea Flower Show

Roma, 24 mag. (askanews) – La Regina Elisabetta II ha fatto la sua apparizione al prestigioso Chelsea Flower Show, tornato al suo tradizionale appuntamento di maggio dopo la pausa dovuta alla pandemia di coronavirus.

La monarca 96enne, che ha ridotto le sue apparizioni in pubblico a causa delle difficoltà di deambulazione, si è spostata bordo di una macchionetta come guelle da golf, con autista.

Ha visitato i curatissimi giardini del Royal Hospital Chelsea – una casa di riposo per veterani dell’esercito – con Keith Weed, presidente degli organizzatori: la Royal Horticultural Society.

Alla mostra nella zona Ovest di Londra sono attese circa 140.000 persone, ci saranno diverse creazioni pensate per rendere omaggio ai suoi 70 anni di regno. Una di queste è una nuova rosa, “Rosa Elizabeth”, in lizza per un premio, e c’è anche un’enorme struttura in acciaio viola con 70 vasi dei suo fiori preferiti, il mughetto, e rosmarino.