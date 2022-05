La regina Elisabetta non parteciperà alla cerimonia in Parlamento per motivi di salute

Per motivi di salute, la regina Elisabetta rinuncerà alla cerimonia in Parlamento prevista per oggi: sarà il principe Carlo a leggere il suo discorso.

La regina Elisabetta non parteciperà alla cerimonia di apertura del Parlamento per motivi di salute: l’evento è lungo e faticoso e i suoi problemi di mobilità permangono, motivo per cui la sovrana ha preferito rinunciarvi per prepararsi invece alle celebrazioni per il Giubileo di Platino attese dal 2 al 5 giugno.

Un traguardo che il Regno Unito prepara da due anni e al quale Her Majesty è attesa.