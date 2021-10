La Regina Elisabetta riappare in video sorridente e in salute

Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo aver annunciato la sua assenza alla COP26 a Glasgow, alimentando timori sulle sue condizioni di salute in seguito alla notte passata in ospedale per accertamenti, la regina Elisabetta II è apparsa per partecipare a una cerimonia virtuale dal castello di Windsor in cui David Constantine ha ricevuto la medaglia d’oro della Regina per la poesia. A premiare, Simon Armitage, il Poeta Laureato che presiede il Comitato della Medaglia di Poesia.

Elisabetta è apparsa allegra e sorridente con un bel vestito a fiori, complimentandosi con il vincitore e scherzando sul premio.