La Regina Elisabetta scrive una lettera ad una bambina che ad Halloween si era travestita da lei

La regina Elisabetta ha mandato una lettera in cui esprimeva la sua approvazione al costume di Halloween di una bambina, travestita da lei!

La regina Elisabetta ha mandato una lettera in cui esprimeva la sua approvazione al costume di Halloween di una bambina, travestita da lei!

La Regina Elisabetta scrive una lettera ad una bambina: le foto

La bambina si chiama Jalayne, originaria dell’Ohio, negli Stati Uniti e lo scorso 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween si è travestita da Regina Elisabetta II.

La madre Katelyn Sutherland, che ha avuto questa idea, ha poi mandato le foto della figlia travestita alla corte della vera Regina inglese.

La Regina Elisabetta scrive una lettera ad una bambina: il travestimento

Il costume era davvero ben studiato e curato nei minimi dettagli: la bimba indossava un cappellino e un cappotto coordinati di color azzurro, una collana di pelle come quella da cui Elisabetta non si separa mai e addirittura la parrucca di capelli grigi.

La Regina Elisabetta scrive una lettera ad una bambina: la lettera

Katelyn ha fatto sapere a ‘Today’ di aver ricevuto una lettera da Buckingham Palace, scritta dalla dama di compagnia Mary Morris da parte della Regina Elisabetta. Ecco lalettera in questione: “La Regina desidera che io scriva e vi ringrazi per la vostra lettera e per le fotografie che avete premurosamente allegato. Sua Maestà pensa che è stato gentile da parte vostra scriverle ed è stata lieta di vedere le fotografie di vostra figlia, Jalayne, nel suo splendido outfit.

Sua Maestà spera che passiate un felice Natale e includo alcune informazioni sui cuccioli reali, cosa che forse a Jalayne piacerebbe avere.” Un gesto inaspettato e che sicuramente avrà fatto molto piacere a Katelyn e alla piccola Jalayne.