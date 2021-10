La Regina Elisabetta si mostra in pubblico con il bastone: cos’è successo

Alla cerimonia per il centenario Royal British Legion la Regina Elisabetta è arrivata con un bastone. Tutto quello che c'è da sapere sulle sue condizioni.

Alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion la Regina Elisabetta è giunta sul posto con il bastone. L’ultima volta che è accaduto era il 2004, quando aveva subito un intervento al ginocchio.

La Regina Elisabetta con il bastone

Per il momento Buckingham Palace e lo staff della Regina Elisabetta non hanno rilasciato dichiarazioni in merito al suo arrivo alla cerimonia per il centenario Royal British Legion con il bastone.

La sovrana, che ha 95 anni, appariva in perfetta salute, ma l’ultima volta che aveva portato il bastone ad un’occasione pubblica era il 2004 (anno in cui aveva subito un intervento al ginocchio). In tanti tra i suoi sudditi si sono chiesti dunque quali fossero le condizioni di salute della sovrana, che lo scorso aprile ha perso suo marito, il Principe Filippo. Non essendoci stati comunicati ufficiali in merito alla vicenda, bisogna escludere che le condizioni della sovrana non siano buone.

La Regina Elisabetta e la morte di Filippo

Lo scorso 9 aprile, a 99 anni, è scomparso il Principe Filippo. Lui e la Regina Elisabetta sono stati sposati per 73 anni e la morte del Principe ha sicuramente pesato sulle condizioni psicofisiche della sovrana che, dopo la sua scomparsa, aveva emesso un comunicato ufficiale per ringraziare i suoi sudditi per le tante manifestazioni d’affetto e di calore ricevute in quei giorni.

“Egli è stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni e io, la sua intera famiglia, questo Paese e molti altri abbiamo nei suoi confronti un debito più grande di quanto lui possa rivendicare o persino di quanto potremo mai sapere”, aveva dichiarato la Regina.

La Regina Elisabetta e il nipote Harry

Mentre l’Inghilterra piangeva il principe Filippo la sovrana si trovava anche a dover fare i conti con un’imminente crisi diplomatica: i rapporti tra suo nipote Harry e il resto della Royal Family non sarebbero infatti dei migliori. L’ex duca di Sussex ha detto addio ai titoli nobiliari e da un anno vive negli States con la moglie Meghan. In occasione dei funerali del nonno è tornato in patria dopo una lunga assenza e sembra che lui e la Regina abbiano parlato a lungo in privato.

Nella sua intervista alla CBS Harry ha fatto sapere di non parlare da diversi mesi con il padre Carlo.