La regina Elisabetta si mostra in pubblico con il bastone

Roma, 12 ott. (askanews) – La regina Elisabetta si è mostrata a un evento pubblico con un bastone per aiutarsi a camminare. L’occasione è stata la cerimonia per il centenario della Royal British Legion nell’abbazia di Westminster a Londra, dove è apparsa elegantissima in cappotto blu e cappellino coordinato.

Elisabetta, 95 anni, si è fatta vedere così per la prima volta; era accaduto solo nel 2004, quando si era aiutata con un bastone per deambulare dopo aver subito un intervento al ginocchio.

Buckingham Palace non ha rilasciato commenti.