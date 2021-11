La regina Elisabetta torna in pubblico dopo lo stop per malattia

Londra, 17 nov. (askanews) – Dopo lo stop forzato per motivi di salute, la regina Elisabetta è riapparsa in pubblico al castello di Windsor dove ha ricevuto il capo delle forze armate Nick Carter – che ha dato le dimissioni perché va in pensione – ma ha cancellato il discorso che doveva fare al sinodo della Chiesa anglicana. “Nessuno può fermare il passare del tempo”, ha spiegato la sovrana 95enne in un messaggio scritto, letto a suo nome all’assemblea dei vescovi dal figlio Edoardo.