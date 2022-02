La Regina ha il Covid, l’affetto dei fan fuori Buckingham Palace

Roma, 21 feb. (askanews) – Fuori da Buckingham Palace in molti esprimono messaggi di pronta guarigione e tanto affetto per la Regina Elisabetta II, da domenica 20 febbraio risultata positiva al Covid-19, per fortuna con sintomi simili a un lieve raffreddore. Secondo fonti reali, la Queen continua a svolgere piccoli compiti di lavoro, mentre si riprende dal virus.

“Spero che stia bene e che non abbia davvero sintomi terribili e speriamo che passi in fretta – afferma ai microfoni di Afp Karine Horee, studentessa – Intendo dire tutti lo hanno avuto a un certo punto.

Era destino che lo avesse, ma speriamo che stia bene”.

“Ovviamente, è triste, non è vero? Lei è un simbolo della nazione. Ovviamente le auguro di stare meglio

– aggiunge Pasquale Morese, ricercatore medico – ha il booster e tutto, quindi dovrebbe stare bene. Ce lo auguriamo”.

“Un sacco di persone lo hanno avuto – sottolinea Mikkeleine Jensen, studentessa – è difficile non prenderlo. Credo che se non si ammala gravemente, allora tutto andrà bene”.

La monarca britannica è testata positiva dopo essere entrata in contatto con il figlio, il Principe Carlo, positivo il 10 febbraio per la seconda volta (la prima era stata a marzo 2020) e che ha contagiato anche la moglie, la futura regina consorte Camilla, 4 giorni dopo.

“Sono certo di parlare a nome di tutti augurando a Sua Maestà una rapida guarigione dal Covid e a tornare velocemente in ottima salute”, ha scritto via Twitter il premier Boris Johnson, che si avvia a dichiarare il “Freedom day”, quando cadranno tutte le restrizioni anti-Covid nel Paese.

Tanti i messaggi inviati dal mondo politico alla regina, due settimane dopo il raggiungimento dello storico Giubileo di Platino, ovvero 70 anni di regno, mentre ad aprile Elisabetta compirà 96 anni.