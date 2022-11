La Regina temeva che Harry fosse troppo innamorato di Meghan, lo dice la strenna natalizia in arrivo in libreria: “Elizabeth: An Intimate Portrait"

Nei giorni in cui scoppia il caso dell’imminente divorzio fra i due arriva una considerazione, quella per cui la Regina temeva che il principe Harry fosse troppo innamorato di Meghan.

La biografia di Gyles Brandreth sulla sovrana defunta del Regno Unito mette in luce un aspetto molto “tenero” della defunta sovrana.

“Harry è troppo innamorato di Meghan”

E il Daily Mail ne spiega le ragioni pubblicandone un estratto in cui spiega il tema: “Il modo straordinario in cui la regina ha accolto Meghan nella famiglia reale malgrado le sue preoccupazioni sul fatto che il principe Harry fosse forse un po’ troppo innamorato della sua nuova partner”.

Gyles Brandreth è da sempre confidente dei reali anziani ed ha rivelato con dettagli senza precedenti come la regina fosse “sinceramente felice della scelta della moglie del suo amato nipote”. Pare che Elisabetta nutrisse grandi speranze “per il contributo che avrebbe potuto dare alla vita pubblica”.

La strenna natalizia autorizzata per i sudditi

Come si chiama il libro in questione destinato ad andare a roba nel Regno Unito per Natale? “Elizabeth: An Intimate Portrait”, di cui The Mail on Sunday ha avuto l’esclusiva di menzione in silloge.

Il libro svela anche come Elisabetta abbia “trovato conforto guardando Line Of Duty dopo la morte del principe Filippo”.