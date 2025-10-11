La regione di Odesa subisce interruzioni di corrente a causa degli attacchi russi prima dell'inverno

Negli ultimi giorni, la regione di Odesa, nel sud dell’Ucraina, ha subito un attacco notturno da parte delle forze russe, provocando interruzioni della corrente elettrica in diverse aree. Questo attacco rappresenta l’ennesimo tentativo di Mosca di compromettere il sistema energetico<\/strong> ucraino in vista dell’inverno, un fenomeno preoccupante che mette a rischio milioni di famiglie.

Le autorità locali non hanno fornito dettagli specifici sul numero di persone colpite dalle interruzioni di corrente, ma la compagnia energetica ucraina DTEK<\/strong> ha confermato che ci sono state interruzioni nell’area della capitale della regione. Dopo l’attacco, DTEK è riuscita a ripristinare l’elettricità per oltre 240.000<\/strong> abitazioni.

Le conseguenze degli attacchi russi

Il governatore regionale, Oleh Kiper, ha comunicato tramite Telegram<\/em> che le forze nemiche hanno preso di mira infrastrutture energetiche e civili nella regione di Odesa. Ha sottolineato che gli ingegneri energetici stanno lavorando intensamente per ripristinare completamente l’erogazione di energia. Questo tipo di attacchi si sono verificati ripetutamente dall’inizio dell’invasione russa, con l’obiettivo di interrompere i servizi essenziali per la popolazione.

Un inverno difficile in arrivo

Ogni inverno, Mosca ha lanciato offensiva contro la rete elettrica ucraina, causando interruzioni della corrente e del riscaldamento per milioni di persone. L’approccio russo viene descritto da Kyiv come un vero e proprio crimine di guerra, mentre Mosca nega di colpire i civili, affermando che l’Ucraina utilizza le strutture energetiche per sostenere il proprio settore militare.

Attacchi recenti e reazioni internazionali

Le interruzioni di sabato sono arrivate a seguito di un attacco su larga scala che ha colpito la capitale, Kyiv<\/strong>, e altre nove regioni, provocando blackout estesi. DTEK ha comunicato che, dopo l’attacco, è riuscita a riattivare l’elettricità per oltre 800.000<\/strong> famiglie nella capitale. Questi eventi sollevano preoccupazioni significative riguardo alla capacità del paese di affrontare l’inverno con una rete energetica così vulnerabile.

Le parole di Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky<\/strong>, ha descritto gli attacchi russi come un “record per la malvagità”, esprimendo la necessità di aumentare le sanzioni contro Mosca da parte dei paesi occidentali. Le sue parole riflettono la crescente frustrazione e l’urgenza di una risposta internazionale alle aggressioni contro il popolo ucraino.

Questa situazione in continua evoluzione evidenzia le difficoltà che l’Ucraina deve affrontare mentre si prepara per un inverno che potrebbe rivelarsi critico. La resilienza della popolazione e l’impegno delle autorità locali sono fondamentali per affrontare le sfide future mentre la guerra continua a influenzare ogni aspetto della vita quotidiana.