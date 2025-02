La Regione Lazio 'fiorisce' a Casa Sanremo

Sanremo, 15 feb. (askanews) – Al Festival di Sanremo la Regione Lazio e Arsial sono protagoniste a Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale della kermesse, con una lounge esclusiva dedicata alla promozione della filiera florovivaistica regionale. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione della Filiera Florovivaistica del Lazio e rappresenta un’occasione unica per valorizzare il comparto, da sempre simbolo del Festival, raccontandone il ruolo strategico per l’economia e il territorio.

“Il fluorovivaismo anche per la nostra regione – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini – rappresenta un pilastro molto importante dell’economia regionale, poco meno di 200 milioni di euro di fatturato, siamo i quinti produttori nazionali del settore fluorovivaistico. Siamo qui orgogliosamente per accompagnare i nostri produttori che investono risorse importanti, che danno occupazione e contribuiscono alla ricchezza nazionale e ovviamente Sanremo è la principale vetrina. Ci tenevamo, e per la prima volta Regione Lazio – ha aggiunto – interviene e dà la possibilità finalmente di far fare vetrina ai nostri produttori e alle nostre eccellenze. In particolare nell’Agropontino sono concentrati produttori di straordinario valore e importanza. Siamo felici di dare a tutti loro questa bellissima opportunità”.

Il Lazio è tra i principali poli florovivaistici italiani, con un comparto produttivo altamente specializzato e orientato all’export. A livello nazionale, il Lazio occupa il quinto posto tra le regioni più produttive, contribuendo con il 6% al valore complessivo della filiera florovivaistica italiana: quarto produttore di fiori e piante in vaso e nono produttore vivaistico italiano. Il valore della produzione regionale ha raggiunto i 190,418 milioni di euro: 139,446 provenienti dalla produzione di fiori e piante in vaso e 50,972 milioni derivati dal vivaismo.