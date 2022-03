La Regione Lombardia offre un piano di assistenza anche per gli animali dei profughi ucraini

Gli animali possono rimanere con i proprietari, ma la loro presenza deve essere regolamentata secondo la normativa sanitaria: il piano della Lombardia.

La guerra porta con sé orrori, lacrime, sofferenze e innumerevoli devastazioni. In Ucraina prosegue la strage, aumentano i feriti e troppe le vittime (tra cui oltre 100 bambini). Interi quartieri sono ormai rasi al suolo, le città sono spettrali e chi può continua a fare il possibile per oltrepassare il confine, lasciando l’Ucraina e cercando riparo nel cuore dell’Europa.

Chi riesce, non abbandona i propri animali domestici, che iniziano la fuga per il Paese stretti tra le braccia dei propri padroni o chiusi per ore nelle proprie gabbiette. Chi, per la fretta, li lascia in casa nella speranza di riabbracciali presto, contatta i volontari affinché si prendano cura dei propri animali. Tra i numerosi profughi ucraini che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo l’Italia, c’è anche chi ha portato con sé cani e gatti.

La Regione Lombardia ha così definito un piano di assistenza appositamente dedicato agli animali domestici dei profughi provenienti dall’Ucraina.

Regione Lombardia, il piano di assistenza per gli animali domestici dei profughi ucraini

La Regione Lombardia accoglie non solo chi scappa dalla guerra, ma anche i loro animali domestici. Così è stato organizzato un preciso piano di accoglienza e profilassi anche per cani, gatti e altri animali che i profughi hanno portato con sé.

Una nota diffusa dal Pirellone fa sapere: “Il Ministero della Salute ha accettato l’introduzione in Italia di animali da compagnia al seguito dei cittadini profughi provenienti dall’Ucraina. L’unità organizzativa veterinaria della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia si è attivata con alcune disposizioni con l’obiettivo di tutelare il rispetto del benessere degli animali, ma anche la salute pubblica“.

Questi animali possono quindi restare con i proprietari, ma prima è necessario garantire condizioni di massima sicurezza. In particolare, devono essere regolarizzati nel rispetto della normativa sanitaria vigente, con particolare riguardo alla profilassi nei confronti della rabbia (malattia mortale per gli animali e per l’uomo, già debellata in Italia ma diffusa in Ucraina). Per questo motivo, gli animali domestici provenienti dal Paese in guerra devono essere sottoposti a specifiche misure preventive.

Le parole di Letizia Moratti

Lo ha spiegato anche Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare, dichiarando: “In questi giorni, oltre a quello dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria ai profughi, soprattutto donne e bambini, sta emergendo come sempre più attuale il tema della messa in sicurezza degli animali d’affezione, cani e gatti in viaggio coi profughi. Per questo, attraverso l’unità organizzativa veterinaria e la Direzione generale Welfare, abbiamo disposto che i controlli e gli accertamenti sanitari previsti, l’eventuale vaccinazione antirabbica e l’iscrizione nell’anagrafe animali d’affezione regionale siano erogati gratuitamente dalle Ats tramite i Dipartimenti veterinari”.

Quindi ha precisato: “Per questo, è stata predisposta specifica modulistica destinata ai punti di ingresso dei profughi ucraini in Lombardia con le informazioni necessarie: specie animale, sesso, taglia, mantello, microchip, luogo di detenzione, nominativo e contatti utili del detentore”.