La regista di "Anatomia di una caduta" si commuove per i Golden Globe

Beverly Hills (California), 8 gen. (askanews) – La regista francese Justine Triet si è detta commossa e sorpresa per i due premi ricevuti ai Golden Globes (Miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per il suo film “Anatomia di una caduta” (“Anatomie d’une chute), già Palma d’oro al 76esimo festival di Cannes.

“Le mie gambe hanno un po’ tremato, soprattutto avevo paura di perdere il mio testo e di non riuscire a parlare in inglese. Questo era il problema principale, non necessariamente di esprimermi, ma di parlare in inglese che è un’altra cosa… No, ma è stato davvero toccante”.

“È un po’ irreale, non me lo aspettavo, in particolare quando ho sentito i nomi accanto a me, quello di Scorsese, tutti i nomi annunciati nelle diverse categorie, sono molto, molto commossa e sorpresa. Non mi aspettavo due premi come questi di fila, sono estremamente colpita dell’accoglienza… et voilà!”.