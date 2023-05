La reputazione è asset aziendale, vale 10 mld di fatturato annuo

Milano, 17 mag. (askanews) – La reputazione per una azienda è un valore che troppo spesso non viene considerato adeguatamente ma è un asset fondamentale che fa la differenza.

Gio Talente, Direttore Esecutivo Digitalia 21: “La web reputation, ma la reputazione in generale vale, e le stime dicono che vale intorno ai 10 miliardi di fatturato all’anno ed è un dato in crescita anno dopo anno”.

In Italia però solo l’1% delle aziende ci investe. Secondo Talente, imprenditori e professionisti rimangono prodotto-centrici e pensano che sia sufficiente lavorare bene e avere un buon prodotto per ottenere una solida reputazione e farsi pubblicità, ma non è più così da quando esiste internet.

“Si pensa la pubblicità come mezzo fondamentale per il guadagno, per il fatturato, quando in realtà è l’esatto contrario. E’ la reputazione che rende profittevole la pubblicità, non quello che normalmente viene fatto”.

Per superare questo gap culturale tutto italiano servono strategia e lungimiranza. Sempre più aziende stanno aprendo gli occhi e iniziando a investire sulla reputazione.

“Ci si basa su tre cose, in primis la divulgazione e la diffusione di quello che si fa, per essere riconosciuti come esperti, questa è la seconda parte, e la terza parte è quella di far conoscere la qualità facendola vedere dall’interno e non solo attraverso il semplice prezzo legato a un prodotto. Molte aziende lo stanno capendo, in questo momento, perché oggettivamente l’investimento in reputazione costa meno di quello che sono i costi pubblicitari, che oggi stanno andando ovviamente alle stelle”.