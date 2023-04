La responsabilità sociale d'impresa fondamentale per la creazione di valore a medio e lungo termine

I progetti, le attività e le azioni quotidiane in ambito ESG che il Gruppo Openjobmetis implementa e realizza a livello di policy aziendali, nei rapporti con stakeholder e shareholder, nello sviluppo della comunità dei collaboratori, pongono la Responsabilità Sociale d’Impresa quale strategia cardine della sostenibilità del Gruppo.

Per Openjobmetis la sostenibilità, l’inclusività, la valorizzazione e la tutela del capitale umano sono connessi concretamente con il modello di business e di governance, attraverso azioni misurabili a vantaggio di ambiente, territorio e persone, con la consapevolezza che queste attività siano fondamentali per la creazione di valore nel medio e lungo periodo. Nel corso del 2022 Openjobmetis S.p.A., unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ha dato il via al processo di integrazione delle tematiche ESG nella strategia

aziendale articolandole su tre pilastri-obiettivi: favorire l’occupazione ed essere un eccellente luogo di lavoro per i dipendenti; integrare i valori della sostenibilità nel modello di business e nell’operato quotidiano; tutelare e ridurre al minimo gli impatti ambientali.

Tale processo è frutto di un costante monitoraggio , infatti le Politiche 2022 in tema di anticorruzione, gestione delle risorse umane e segnalazioni sono state aggiornate a inizio 2023. Inoltre, sempre nel 2023 , la società̀ ha redatto ulteriori politiche in tema di

ambiente, gestione dei fornitori e Diversity & Inclusion a testimonianza del proprio impegno su questi temi.

«Le tematiche ESG» – dichiara Marco Vittorelli, Presidente di Openjobmetis – «sono ormai un punto di riferimento imprescindibile della strategia aziendale del Gruppo nella creazione di valore a medio e lungo periodo. Sostenibilità, responsabilità sociale, inclusione rappresentano obiettivi che realizzano la crescita. I risultati che riportiamo nella DNF 2022 sono indubbiamente lusinghieri. Il cuore del nostro impegno è come sempre concentrato sulla valorizzazione delle persone, che costituiscono il fulcro di tutte le attività aziendali e il patrimonio strategico più importante. Il mantenimento dei nostri talenti e la loro soddisfazione sono alla base delle nostre scelte strategiche e presupposto per la realizzazione delle diverse iniziative rivolte al personale interno. Per queste ragioni, il Gruppo opera promuovendo il lavoro di squadra, la condivisione, lo sviluppo delle competenze, la responsabilizzazione individuale, la promozione del benessere e il senso di appartenenza. La presenza femminile, infine, caratterizza Openjobmetis: il 78% dell’intero organico aziendale è costituito da donne, un dato in controtendenza con il panorama nazionale, ma che si pone in una positiva continuità con la tradizione del Gruppo».

Openjometis, inoltre, contribuisce agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs). Gli SDGs rappresentano un chiaro appello all’azione da parte di tutte le nazioni, delle imprese, della società civile nel suo

complesso.

Sono 8 gli SDGs a cui Openjobmetis contribuisce maggiormente con la propria attività di business. Per 3 di questi (4-Istruzione di qualità, 8-Lavoro dignitoso e crescita economica, 10-Ridurre le disuguaglianze), definiti prioritari, Openjobmetis contribuisce direttamente attraverso le proprie attività core. A 4 di questi (5-Parità di genere, 9-Imprese innovazione e infrastruttura, 11-Città e comunità sostenibili, 16-Pace, giustizia e istituzioni solide), definiti secondari, Openjobmetis contribuisce in modo indiretto. Infine, è stato individuato un obiettivo (17-Partnership per gli obiettivi) a cui Openjobmetis contribuisce trasversalmente in ragione delle attività svolte.

Nel 2022 Openjobmetis S.p.A. ha anche deciso di aderire al UN Global Compact, ovvero l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo che nasce dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile contraddistinta da sviluppo e divulgazione di pratiche aziendali responsabili. Il Global Compact delle Nazioni Unite è stato lanciato nel 2000 e ad oggi include più di 15.000 aziende in oltre 160 Paesi, le quali volontariamente allineano le loro operation ai dieci principi universali e agiscono a

sostegno degli obiettivi ONU, incarnati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il Gruppo Openjobmetis si impegna quindi a fare propri e includere nella strategia e nella cultura aziendale i dieci principi promossi dall’iniziativa nelle aree dei diritti umani, del

lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione.

A coronamento di un percorso intrapreso e consolidato da tempo, a maggio 2022, Openjobmetis ha ottenuto da Sustainalytics, società del Gruppo Morningstar e uno dei principali fornitori indipendenti di rating, ricerca e analisi ESG e di corporate governance, un punteggio pari a 10,4 (LOW ESG RISK). Il rating ottenuto, in netto miglioramento rispetto al 2021 (12,5 migliorando il rating di 2,1 punti), consente ad Openjobmetis S.p.A. di posizionarsi ai primi posti tra le società appartenenti al settore HR service 2.

Il Gruppo è stato anche incluso nella lista dei “Leader della sostenibilità”, un’iniziativa lanciata dal Sole 24 Ore in collaborazione con la società di analisi internazionale Statista. Questo elenco include le 200 aziende italiane con maggiore attenzione alle tematiche ESG e che vantano una rendicontazione di sostenibilità il più trasparente possibile. Openjobmetis ha inoltre ottenuto la medaglia d’argento dall’agenzia EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della ecosostenibilità, che classifica le

organizzazioni sulla base di 21 criteri in quattro ambiti: Ambiente, Diritti Umani e Lavoro, Etica e Approvvigionamento Sostenibile.

L’azione del Gruppo Openjobmetis ha ottenuto importanti riconoscimenti anche nell’ambito dell’inclusione. La controllata Seltis Hub, attiva nella ricerca e selezione, è stata selezionata come Disability Matters Europe Honoree 2022, uno degli eventi corporate più importanti a livello globale sul tema della disabilità. Le motivazioni alla base del riconoscimento sono relative all’attività svolta dalla

business line “Jobmetoo” per l’integrazione della disabilità nel mondo del lavoro. Gli inserimenti di Persone disabili con contratti a tempo indeterminato presso i nostri clienti hanno dimostrato concretamente l’attenzione ai temi di diversità e inclusione.

UNHCR-Agenzia ONU per i rifugiati ha conferito a Openjobmetis il logo Welcome. Working for refugee integration, come riconoscimento del rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di protezione attraverso programmi di tirocinio e di formazione durante l’anno 2021. Dal primo

dicembre 2021 e il 30 novembre 2022, sono stati inseriti 1870 richiedenti asilo o beneficiari di protezione, di cui 315 donne e 1555 uomini. I soggetti coinvolti sono distribuiti nelle diverse fasce di età, con una particolare attenzione ai giovani (424 tra i 18-25, 576 tra 26-30).

Forte dell’attività intrapresa anche per l’anno in corso, il Gruppo nel novembre 2022 ha presentato domanda per il rinnovo del riconoscimento. Inoltre, è stata avviata una partnership con Nowalls, Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, per progettare e sviluppare attività atte a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa di persone fragili e migranti, a seguito di un percorso di apprendimento della lingua italiana e di coaching.

Nella DNF, il Gruppo ha rendicontato anche l’attività svolta per la formazione dei propri dipendenti, ritenuta una priorità, sin dai primi giorni dall’assunzione. La formazione continua nella vision di Openjobmetis rappresenta un elemento fondamentale della

crescita del capitale umano e quindi del Gruppo. Nel corso del 2022 sono state erogate complessivamente 21.232 ore di formazione, oltre il doppio rispetto al 2021 (9.616 ore) e quasi cinque volte quelle erogate nel 2020 (4.541 ore).