Sanremo, 10 ott. (askanews) – Una reunion tanto attesa quella che i Ricchi e Poveri fecero a Sanremo nel 2020. In sala stampa avevano intonarono “Se mi innamorano” e Sarà perchè ti amo” davanti ai giornalisti. “Siamo partiti in quattro, dovevamo arrivare in quattro” così i Ricchi e Poveri, prima di salire sul palco dell’Ariston come ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo.