La ricerca clinica motore di sviluppo e volano per gli investimenti

Roma, 5 giu. (askanews) – La sanità si trova oggi ad un crocevia cruciale, in cui innovazione e sostenibilità sono pilastri imprescindibili per garantire cure più innovative ed efficaci, accessibili e durature. In questo scenario la ricerca clinica riveste un ruolo strategico essenziale: è un motore per lo sviluppo di terapie all’avanguardia ma anche un volano per attrarre investimenti, valorizzare competenze ed eccellenze nazionali, rafforzando il Sistema Paese nel contesto europeo.

Nell’ambito dell’Health Innovation Show – promosso da Mesit, Fondazione per la Medicina Sociale e l’Innovazione Tecnologica – a Roma Sanofi ha coinvolto vari attori del Sistema Salute nell’incontro “Visione, Innovazione e Sostenibilità: investire nella ricerca clinica”.

E’ emersa l’importanza di una sempre più stretta collaborazione tra pubblico e privato nel settore Salute, per promuovere anche a livello internazionale la ricerca clinica come leva strategica per il futuro dell’Italia e dell’Europa, seguendo alcune direttrici fondamentali che rafforzino la competitività del nostro Paese nel lungo periodo.

Marcello Cattani, Presidente e Ad Sanofi Italia e Malta: “Semplificazione, adeguamento e progressivo switch della normativa in una direzione molto digitalizzata e quindi il dato che aiuta i cittadini ad entrare nei trials clinici, riducendo la necessità di visite periodiche negli ospedali. Questo è un aspetto fondamentale su cui si può ancora lavorare”.

Nel meeting sono stati affrontati anche altri temi chiave da parte dei rappresentanti del Sistema Salute, dal valore strategico di investire nella ricerca clinica con una visione di lungo periodo, alle sfide nell’implementazione del Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica, al coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti in tutte le fasi della ricerca.

In questo contesto, nello sviluppo di una ricerca clinica più integrata, competitiva e al servizio del Sistema Sanitario Nazionale, gioca oggi un ruolo fondamentale il sistema universitario e della ricerca pubblica, come ha sottolineato il ministro Bernini partecipando all’evento.

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca: “Ci deve mettere fondi, competenze, ed ecosistema. Deve essere in grado di ascoltare le esigenze delle industrie farmaceutiche e del mondo Salute e tarare l’offerta formativa delle università sulle esigenze dei destinatari. Deve essere un’offerta formativa e una modalità innovativa capace di mettere insieme la sensibilità che è dovuta al paziente con le nuove tecnologie. È una grande sfida che otterrà grandi risultati”.

Sanofi ha evidenziato il ruolo centrale che l’azienda riveste sul fronte della ricerca clinica, in una logica di collaborazione strategica tra tutti gli attori del Sistema Sanitario nazionale. Marcello Cattani, Presidente e Ad Sanofi Italia e Malta: “E’ un impegno ad ampio spettro. Siamo presenti con quasi duemila dipendenti con due stabilimenti, oltre alla ricerca clinica, e quindi ogni anno un investimento che supera 50 milioni. Innovazione, opportunità di dare accesso ai cittadini italiani a sviluppi clinici e a trials clinici e questo credo che rappresenti il valore più alto dell’innovazione che un’industria farmaceutica come Sanofi, basata sulla ricerca, può offrire al Paese”.