Dopo le dimissioni in polemica con il governo arriva la richiesta del Codacons su “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata. L’associazione chiede al Cda Rai di sospendere la trasmissione prevista fino a giugno. Ma cosa accade? Lo spiega il Codacons in una nota ufficiale che fa “istanza formale”. La stessa è stata presentata dal Codacons al Cda Rai per “sospendere con effetto immediato il programma di Lucia Annunziata”. Nel mirino ci è finito “Mezz’ora in più”, dopo le dimissioni della giornalista di Rai 3 senza aspettare il termine della stagione. Quando sarebbe dovuto terminare? A fine giugno.

La richiesta del Codacons su Lucia Annunziata

L’associazione dei consumatori spiega: “La giornalista, in modo del tutto legittimo, si è schierata apertamente con le sue dichiarazioni contro il Governo, rassegnando le dimissioni ma mostrando l’intenzione di proseguire con la trasmissione fino a giugno”. E ancora: “Tuttavia le sue affermazioni circa la non condivisione dell’attività, dei metodi e dei contenuti del Governo, pone la Annunziata in posizione di assoluto conflitto rispetto agli obblighi in capo alla Rai”.

Il Codacons e il “vincolo del pluralismo”

Poi la chiosa: “Giornalisti e conduttori della rete di Stato, infatti, sono sottoposti al vincolo del pluralismo e della corretta informazione che, per legge, devono contraddistinguere il servizio pubblico. Una giornalista che manifesta così apertamente la sua avversione ad un partito o ad uno schieramento, non può condurre un programma di approfondimento garantendo ai telespettatori imparzialità e correttezza“.