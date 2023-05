Home > Askanews > La rifinitura della Roma prima di Budapest, Dybala in gruppo La rifinitura della Roma prima di Budapest, Dybala in gruppo

Milano, 30 mag. (askanews) – Ultimo allenamento a Trigoria per la As Roma, prima della trasferta a Budapest. Mercoledì sera alla Puskas Arena i giallorossi si giocano la finale di Europa League con il Siviglia. Nella rifinitura a Roma sono rientrati in gruppo Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola, che erano in dubbio fino all’ultimo e sicuramente prenderanno parte al match. Si è rivisto in campo con i compagni anche Rick Karsdorp, operato al ginocchio da poche settimane. A presiedere l’allenamento un José Mourinho più serio e concentrato che mai. Per lui è la sesta finale europea e nelle precedenti ha sempre vinto, anche l’anno scorso quando ha portato a Roma la coppa della Conference League. Dall’altra parte c’è un Siviglia quasi imbattibile in Europa League. Una gara quindi che promette record e spettacolo.

