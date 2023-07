La Riforma del Condominio 10 anni dopo: cosa è cambiato?

Roma, 06 lug. (askanews) – Si è svolta oggi organizzata da Federproprietà ed ARPE, presso l’Aula “Giovanni Nocco” della LUISS la presentazione del Codice del decennale di Riforma del Condominio con la normativa di merito e di legittimità.

Su gli effetti della riforma, le ultime novità e come è cambiato il rapporto tra la casa e gli italiani è intervenuto l’avvocato e Presidente di FederProprietà Giovanni Bardanzellu:

“Nonostante il lavoro della giurisprudenza della Cassazione che cercava di adeguare il più possibile quelle vecchie norme alle novità edilizie urbanistiche, la necessità di riformare la legge c’era. Ci sono volute tre legislature per approvare questa legge, che ha sistemato diverse cose ed ha messo sotto forma di legge l’orientamento che la Cassazione aveva espresso nel passato. Vedrete che ci sono pro e contro. Noi come Federproprietà diamo un giudizio positivo non solo sotto un profilo tecnico e giuridico, ma anche sotto un profilo politico-sociale. È una legge che ha tranquillizzato molto i proprietari di casa”.

Un incontro importante che ha permesso di affrontare la tematica dei cambiamenti per il condominio, ascoltando anche il parere di esperti del settore.