La bomba sganciata dal biografo della royal family: tra le ex del principe William c'è anche Britney Spears

Mentre William e Kate Middleton posano insieme ai loro tre figli per la tradizionale cartolina di Natale della Royal Family, alcune voci sul principe destano scalpore.

A parlare è il biografo reale Christopher Andersen, che lanciato una vera e propria bomba sul passato del Duca di Cambridge. Secondo Andersen nella lista delle ex di William rientra anche un nome ben noto al pubblico e decisamente all’opposto della moglie Kate: la popstar Britney Spears.

La relazione online tra William e Britney Spears

Una coppia improbabile a dirsi ora, ma che per il briografo della Royal Family è tutt’altro che immaginaria: il principe William e Britney Spears avrebbero abuto una relazione online.

Lo ha raccontato Andersen nel suo nuovo libro “Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan”: il duca di Cambridge prima di conoscere Kate, aveva una “relazione cibernetica” con la popstar americana. Come ha raccontato Andersen a US Weekly, i due: “Hanno cercato di stare insieme quando erano giovani“. Non solo: il principe “aveva anche una sorta di relazione cibernetica simile con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush” racconta il biografo.

Il principe William e Britney Spears che si sarebbero dovuti incontrare: “Ma non ha funzionato”

La relazione tra William e Britney, però, non si è mai fisicamente concretizzata: il giornalista ha affermato che i due, nonostante fossero in contatto, non si sarebbero mai incontrati di persona. “Potrebbero esserci state conversazioni telefoniche, ma non ricordo che siano mai riusciti a incontrarsi durante quel periodo”, afferma. Ripescando alcune dichiarazioni di Britney Spears, come quella del 2002 a ITV, si ha la conferma di uno scambio di e-mail con William.

La cantante aveva anche parlato del fatto che il principe avrebbe dovuto andarla a trovare da qualche parte: “Ma non ha funzionato” aveva commentato.