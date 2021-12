La rivelazione di Fedez sul dentista pedofilo che lo molestò da bambino e che si tolse la vita nei giorni in cui i suoi scoprirono chi era quel medico

La rivelazione di Fedez sul dentista pedofilo che lo molestò da bambino ha sconvolto molti dei fan del rapper, che ne ha parlato durante le terapie di coppia diventate la serie “The Ferragnez” in onda su Amazon Prime. La serie è tutta incentrata sul raccolto della vita di Fedez e Chiara Ferragni, nonché degli aspetti che quelle esistenze le hanno segnate di più, racchiusi nel “format” di una terapia di coppia a sua volta diventata seguitissima serie tv.

“The Ferragnez” tocca un tema serissimo: quello della rivelazione di Fedez sul dentista pedofilo che lo molestò

E in occasione di una delle puntate il rapper ha cercato di scavare più a fondo nelle sue insicurezze, in quel “mood” un po’ infantile che a volte lo conduce a sentirsi schiacciato dalle occasioni ed a chiudersi in se stesso. Ecco, nella vita di Fedez c’è stata una figura chiave che lo ha reso restio a qualunque apertura: un dentista pedofilo che da bambino lo avrebbe molestato.

“Ecco cosa mi faceva”: la terribile rivelazione di Fedez sul dentista pedofilo

Ha raccontato Fedez al terapeuta: “Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari”. E ancora, con amaro sarcasmo: “Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta di piombo sopra le mutande dei bambini? A me la metteva sotto”. Fedez ha spiegato che il camice bianco non mise in atto violenze, ma si essere rimasto segnato per sempre dalle attenzioni che forse di quelle violenze sarebbero state il preludio, se il dentista poi non si fosse tolto la vita.

La rivelazione per i genitori e il suicidio del dentista pedofilo che lo toccava: Fedez racconta quei terribili momenti

Ha spiegato l’artista nel raccontare il difficile momento della rivelazione ai genitori di quelle squallide mire: “A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista e lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo”. Poi l’epilogo: “Da lì a poco questa persona si è uccisa.

Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante”. Proprio in questi giorni e per mezzo dell’onnipresente Instagram Fedez ha dato l’annuncio di aver staccato un assegno di 200mila euro, parte del ricavato del suo “Disumano”, a Tog, un centro che offre cure riabilitative gratuite a bambini con gravi patologie neurologiche. Ha spiegato il rapper sui social: “Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone”.