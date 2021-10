La rivelazione di Heather Parisi sui suoi figli: non vanno a scuola da sei anni

I figli di Heather Parisi non vanno a scuola da 6 anni. Questa la rivelazione della showgirl che ha parlato di alcuni aspetti sulla sua vita sociale.

Heather Parisi, nota showgirl e ballerina attiva in tv soprattutto tra gli anni ’70 e ’90, non è solita a posizioni radicali su temi cruciali come il Coronavirus e i vaccini che molto hanno acceso gli animi in questo ultimo anno e mezzo.

La showgirl infatti, proprio come alcuni personaggi pubblici si è lasciata andare ad affermazioni in linea con quanto espresso dai No Vax. Ora da Heather Parisi arriva una nuova rivelazione pronta a far discutere ancora una volta: i suoi figli non vanno a scuola da sei anni.

Heather Parisi figli, il racconto della showgirl sui social

Con un post pubblicato su Instagram Heather Parisi ha parlato di come sia difficlle per i bambini doversi confrontare con la difficile realtà dell’emergenza sanitaria che, da 18 mesi a questa parte ha cambiato le nostre vite.

Ciò, secondo la showgirl che ha citato alcuni studi, si tradurrebbe in “Eccesso di cibo, mancanza di esercizio, mancanza di socialità, mancanza di contatto fisico, l’abuso di quell’orribile e inutile strumento di oppressione che si chiama mascherina”.

Eppure ha fatto notare Heather Parisi, i suoi due figli Elizabeth e Dylan avrebbero potuto affrontare la situazione con maggiore serenità in quanto è da sei anni che non vanno a scuola, preferendo piuttosto lo studio da casa.

Heather Parisi figli, “Ho pensato ci fosse bisogno di osare qualcosa di più”

Heather Parisi ha proseguito il suo racconto parlando di come i suoi due figli abbiano scelto di passare il tempo a divertirsi pur con qualche piccola trasgressione: “Ho pensato che ci fosse bisogno di osare qualcosa in più … per distrarli, per farli sentire un po’ ribelli che poi è il modo in cui ciascuno di noi afferma la propria personalità. E qual è stato il loro “osare”? Tingersi di nuovo i capelli”.

Heather Parisi figli, l’attacco a Burioni

Qualche giorno fa, la Showgirl non aveva risparmiato un pesante attacco rivolto al virologo Roberto Burioni su Twitter: “L”esperto’ Burioni è il nuovo santo padre della religione Covid 19 in Italia e Fabio Fazio è il chierichetto che diligentemente gli allestisce il sacrario della tv pubblica dove si svolge il rito sacrificale della verità. Ma più che un’aura mistica, ha il sapore di un’operetta svampita”.

