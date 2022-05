Nel corso dell'ultima puntata del reality è andata in scena la rivelazione hot di Carmen Di Pietro al figlio fa esplodere il pubblico

La rivelazione hot di Carmen Di Pietro al figlio fa esplodere il pubblico de L’Isola dei Famosi e crea qualche polemica sul limite degli argomenti che dovrebbero intercorrere fra un genitore e la sua prole, per quanto adulta. La concorrente, che nel corso di questa edizione 2022 del reality in onda su Canale 5 si è fatta notare proprio per la sua schiettezza, ha rivelato ad Alessandro Iannoni cose che di solito si dicono agli amici o che tendenzialmente si dicono a se stessi.

Cosa ha detto Carmen Di Pietro al figlio

Ma tant’è, la Di Pietro non ha mai usato filtri e forse il segreto del suo successo con il pubblico mainstream sta proprio tutto qua. Ad ogni modo e al di là del successo di pubblico e critica la polemica stavolta sembra aver primeggiato rispetto all’empatia. Al centro delle perplessità la confidenza “bollente” fatta al figlio in Honduras. Il primo step di argomento che Carmen ha usato con Alessandro è stato tutto sommato banale, tutto incentrato su un approccio galante da parte di un corteggiatore vedovo forse un po’ troppo nostalgico: “Sono andata a cena con un uomo e questo mi parlava della moglie da andare a trovare al cimitero”.

Lo sai da quanto tempo non succede?

Tutto normale dunque, se non fosse stato per la seconda “rivelazione” che Carmen di Pietro ha fatto a suo figlio: la donna ha candidamente ammesso con Alessandro di non avere rapporti sessuali da circa sette anni. Insomma, una faccenda, quella svelata da “mamma Carmen” che magari la stessa poteva tenersi per sé, anche a contare la proverbiale gelosia di Carmen per il figlio, una gelosia che nelle scorse puntate l’aveva portata ad essere forse troppo protettiva con Alessandro, specie nei confronti delle new entry nel programma condotto da Ilary Blasi.