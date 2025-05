La rivoluzione del marketing immobiliare con l'IA

Roma, 07 Mag. – L’intelligenza artificiale sarà un potente alleato anche del settore immobiliare, la stima è che possa essere capace di generare tra i 110 e i 180 miliardi di dollari di valore, secondo le analisi di McKinsey.

Andrea Ballato, un pioniere nel settore, ha sviluppato strumenti innovativi come E-stimalytics e Portalytics, che stanno attirando l’attenzione di importanti gruppi internazionali, tra cui un unicorno europeo.

Ballato, con un passato decennale nel settore immobiliare, ha deciso di abbracciare il digitale e l’innovazione, creando soluzioni che risolvono problemi storici del settore. “Abbiamo due software, uno si chiama Portalytics e l’altro E-stimalytics, che hanno funzionalità uniche in Italia, se non in Europa”, afferma Ballato.

Questi strumenti non solo facilitano l’acquisizione di immobili, ma trasformano anche i contatti dei portali immobiliari in lead qualificati, migliorando l’efficienza delle agenzie.

L’impatto positivo sulla società è evidente: il 30% degli utenti afferma che l’intelligenza artificiale e gli strumenti di automazione stanno già facendo risparmiare loro tempo nel contesto dei social media immobiliari.

Inoltre, l’automazione elimina i rischi dell’immissione manuale dei dati, aumentando la precisione delle operazioni. “Stiamo creando uno standard di 80-100 valutazioni automatiche al mese con budget ridotti”, spiega Ballato, sottolineando come queste tecnologie stiano rivoluzionando il modo di operare delle agenzie.

Le prospettive future sono promettenti. Con l’aumento dell’adozione di queste tecnologie, si prevede un incremento delle possibilità lavorative nel settore, grazie alla necessità di nuove competenze per gestire e ottimizzare questi strumenti. “Il nostro obiettivo è che a un certo punto il nostro sistema valuti ogni 10 secondi un immobile in automatico”, dichiara Ballato, evidenziando l’ambizione di espandere ulteriormente l’uso di queste tecnologie.

Inoltre l’interesse di una multinazionale, presente in 8 paesi europei, per le soluzioni di Ballato dimostra il potenziale di esportazione di queste tecnologie innovative.

“Siamo stati contattati da un importante gruppo internazionale che ci ha chiesto se possiamo esportare le nostre soluzioni fuori dall’Italia”, rivela Ballato, indicando un futuro di espansione internazionale.

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il marketing immobiliare, offrendo soluzioni pratiche e innovative che migliorano l’efficienza e la precisione delle operazioni. Con l’adozione crescente di queste tecnologie, il settore immobiliare è destinato a evolversi, creando nuove opportunità e sfide per i professionisti del settore.