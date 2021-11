La Royal Family contro la BBC: il concerto di Natale cambia canale

La Royal Family avrebbe deciso di escludere la BBC dalla possibilità di trasmettere il concerto di Natale nell'Abbazia di Westminster.

La Royal Family non avrebbe gradito i contenuti inseriti nel documentario The Princess and The Press, relativi anche alle incomprensioni sorte tra Harry e William. Per questo motivo lo storico concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster potrebbe non andare in onda sulla BBC.

La Royal Family contro la BBC

Il documentario The Princess and The Press, che sarebbe stato mandato in onda dalla BBC senza prima essere supervisionato dai membri della famiglia Reale, avrebbe scatenato un putiferio a corte e per questo la Royal Family avrebbe deciso di intentare una guerra contro l’emittente televisiva, rifiutando di far trasmettere il concerto di Natale dalla BBC. Al momento la questione resta senza conferme, quel che è certo è che ai Reali non avrebbe fatto piacere quanto millantato dal documentario in merito alle incomprensioni sorte tra Harry e William.

Sempre secondo i rumor in circolazione sarebbero stati William e Kate Middleton a decidere che il concerto venga trasmesso in esclusiva su Itv, decisione che finora non aveva avuto precedenti.

La Royal Family e il rapporto tra Harry e William

Nonostante in pubblico si siano sempre mostrati pacifici e equilibrati, il Principe Harry e suo fratello William non hanno fatto segreto di aver vissuto svariate incomprensioni in passato, compresa quella relativa alla decisione di Harry di abbandonare i titoli nobiliari per ricostruirsi una nuova vita negli States. “Noi siamo fratelli e saremo sempre fratelli, io sarò sempre presente per lui e lui per me.

Ma certamente al momento siamo su strade diverse”, ha dichiarato William in una delle sue ultime interviste relative al fratello.

Royal Family: l’intervista di Harry e Meghan Markle

Altra questione che avrebbe contribuito ad allontanare ancora di più i due fratelli è la discussa intervista che Harry e sua moglie Meghan Markle hanno rilasciato da Oprah Winfrey alla CBS, e dove sono persino arrivati ad affermare di aver subito atti di razzismo da parte di alcuni membri della famiglia reale.

Oggi i due vivono in California e Harry avrebbe fatto ritorno a Londra sono per impegni improrogabili (tra cui il funerale del nonno Filippo, scomparso il 9 aprile 2021).

I due non hanno mai mostrato pubblicamente neanche la loro seconda figlia, la piccola Lilibet Diana, nata durante l’estate del 2021.