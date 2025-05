La Royal Navy britannica segue nave da guerra e sottomarino russi

Milano, 9 mag. (askanews) – La Royal Navy britannica ha diffuso il video di un elicottero e di una nave da guerra britannici impegnate a seguire quelli che ritiene essere sottomarini e corvette russe nell’Atlantico e nella Manica.

“Per garantire la sicurezza delle acque del Regno Unito e la protezione dei cittadini, la HMS Tyne, con base a Portsmouth, è stata schierata come parte di un’operazione NATO più ampia per seguire il sottomarino di classe Kilo Krasnodar durante il suo viaggio di ritorno in Russia dal Mediterraneo orientale”, ha scritto sui social la Royal Navy.

La missione avviene due settimane dopo che la HMS St Albans e la HMS Mersey hanno seguito separatamente le navi russe attraverso la Manica.

“Attivazioni come quella a cui abbiamo assistito durante questa pattuglia per monitorare Krasnodar sono il nostro pane quotidiano: difendere la sovranità del Regno Unito e quella dei nostri alleati della NATO è al centro dell’attività della Royal Navy”, ha il dichiarato tenente Bailey Denyer, ufficiale operativo della HMS Tyne.