La ruota smart che fa diventare elettrici i rollerblade

Milano, 31 gen. (askanews) – Rollerblade elettrici per sfrecciare sulle strade, ad una velocità che arriva fino a 20 km orari. Li ha creati AtmosGear (presentando al Ces di Las Vegas, organizzato da Cta, l’ultima versione).

“Questi sono dei normali rollerblade che hanno in mezzo una ruota motorizzata – spiegano – Le altre ruote sono normali, quindi in pratica si può trasformare qualsiasi tipo di pattino in elettrico”. C’è un controller da remoto da cui si comandano i rollerblade, attivando o disattivando il motore. Esistono anche per bambini. Poi, non resta che avere un buon equilibrio.