La Russa: Berlinguer credeva nella politica come soluzione problemi

Roma, 11 giu. (askanews) – Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto commemorare in aula Enrico Berlinguer a 40 anni dalla sua morte, partendo dal ricordo “importante” di quell’ultimo comizio a Padova che “concluse quasi come suo ultimo omaggio alla politica, politica alla quale credeva come soluzione dei problemi”.

“Io ricordo benissimo, ahimè ho l’età per ricordarlo, che non è stato necessario che passassero gli anni – ha aggiunto – perché vi fosse una sorta di larga commozione pluripartisan. Ci fu subito, immediatamente. Anche il mio capo politico di allora vi partecipò ma lo fecero italiani di tutte le fedi politiche convinti della sua linearità, della sua coerenza”.

“Sono passati 40 anni e la commozione è ancora più ampia”, ci sono stati molti eventi in ricordo e “c’è stata persino una standing ovation nella sede meno prevedibile” ovvero la conferenza programmatica di Fdi. “Questo aiuta a immaginare sempre che si possono contrastare le idee ma bisogna sempre riconoscere la natura degli uomini e il valore che rimane”.