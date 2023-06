La Russa: Berlusconi? Pensavo fosse immortale, protagonista assoluto

Roma, 12 giu. (askanews) – “Come molti ho pensato che non avrei mai dovuto commentare la scomparsa di Berlusconi, perché anche io come molti pensavo che Berlusconi fosse se non immortale, quasi. Invece ci troviamo a doverlo ricordare. E ricordiamo un protagonista assoluto della storia italiana, un uomo che ha stravolto le vecchie regole in tutto e per tutto: nella comunicazione, nella televisione, nella diplomazia, nello sport, nell’urbanistica e – vivaddio! – nella politica. Con lui è iniziato il bipolarismo che prima non c’era”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video-messaggio diffuso per ricordare la scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, morto a 86 anni.