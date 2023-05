La Russa: celebriamo prima seduta Senato e ritorno alla libertà

Milano, 3 mag. (askanews) – “Il 7 e l’8 maggio celebreremo i 75 anni della prima seduta del Senato della Repubblica dopo la fine della guerra con il ritorno della libertà. Sarà presente in aula il presidente Mattarella, saranno presenti gli esponenti di tutte le forze politiche e sarà presente anche il presidente della Camera di Israele che anche loro hanno quest’anno il 75esimo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito dei 75 anni del Senato. L’8 maggio 1948 ha preso vita il nuovo Parlamento disegnato dai Padri costituenti: l’aula di Palazzo Madama ha ospitato la prima seduta del nuovo Senato repubblicano diretta espressione e rappresentanza della sovranità popolare, così come previsto dall’articolo 1, secondo comma, della nostra Costituzione. In occasione del 75esimo anniversario Palazzo Madama ha organizzato una serie di eventi che si terranno a partire dal 7 maggio, alle 17.30, con il concerto della Banda Interforze in Piazza Navona e che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, a cura di Rai Parlamento.