La Russa: contro divieti, ma corteo pro-Palestina ha motivazioni abnormi

Brucoli (Sr), 4 ott. (askanews) – “Di cortei vietati nella mia vita ne ho subiti a centinaia. E non erano cortei che avevano come obiettivo minare il diritto alla esistenza di un popolo o di una nazione. Me ne hanno vietati a più non posso. Addirittura, ricordo che in una occasione drammatica, a due ore dall’inizio, ci vietarono anche il comizio. Quindi, io non parlerò mai a favore di un divieto. Però, quello che mi stupisce, è che se le ragioni di una manifestazione sono abnormi, come in questo caso, le forze politiche facciano finta di niente. Io non sono per vietare i cortei, sono per giudicare le ragioni dei cortei”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando del divieto ai cortei pro-Palestina, a margine della convention di Fdi a Brucoli.