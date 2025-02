La Russa: da Tatarella contributo determinante a destra europea

Roma, 8 feb. (askanews) – “Un’occasione come l’8 febbraio per ricordare contemporaneamente l’anniversario della nascita di Alleanza nazionale e il mio amico Pinuccio Tatarella non può passare inosservata. Sono due cose molto vicine: non ci sarebbe stata la nascita di An senza Tatarella e Tatarella non sarebbe quello che tutti noi ricordiamo se non avesse contribuito in maniera decisiva a far nascere la destra europea di governo, la destra di An che poi è l’antesignana di Fdi”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un video messaggio inviato al convegno di Bari sui 30 anni dalla fondazione di An.

La Russa spiega di non poter partecipare di persona per un problema di otoliti per cui “mi hanno detto che non posso viaggiare per qualche giorno”.