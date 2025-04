La Russa: "Dazi? Non lamentiamoci, per ora abbiamo 90 giorni di alba"

Rho (Mi), 11 apr. (askanews) – Quella relativa ai dazi “è una preoccupazione non solo del settore” del mobile, “sono preoccupazioni di altro genere però non lamentiamoci: dopo la notte c’è sempre il giorno e già ora per 90 giorni abbiamo l’alba, poi vediamo”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, al suo arrivo al Salone del Mobile di Milano, in corso alla Fiera di Rho.