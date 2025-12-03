La Russa: il '68 prometteva molto, contestazione non solo rossa

Roma, 3 dic. (askanews) -Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto a palazzo Giustiniani alla presentazione del documentario “1949-1968. Quando l’Italia sognava”, curato dal giornalista e conduttore Rai Bruno Vespa. “Mi preme sottolineare che Bruno (Vespa, ndr), che non è uno storico, però sta facendo storia, in parole povere, con puntualità” ha detto La Russa.

“Il ’68 all’inizio prometteva molto, io l’ho vissuto: era un periodo in cui anche i giovani nelle università… Innanzitutto non si era ancora completamente colorata di rosso la contestazione; in molte scuole e molte università, anzi ragazzi… Nietzsche e Marx, come dice una canzone di De Gregori, si stringevano la mano, e c’era proprio la volontà di concludere questo percorso. Poi invece il dato ideologico prevalse e secondo me il giudizio diventa diverso. Ma questi anni sono gli anni della mia infanzia e della mia giovinezza, io sono nato nel ’47 cioè solo due anni prima che tu cominciassi a raccontare e quindi sulla mia pelle ho visto questi cambiamenti”, ha sottolineato La Russa, rivolgendosi all’autore del documentario. “Ho visto come il sogno dell’Italia si trasformasse poi in modo di vivere sempre velocemente diversi” ha aggiunto, “sono curioso di vedere come questa fase felice della vita italiana è stata vista, letta e trasformata in immagini da Vespa”.