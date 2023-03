Home > Askanews > La Russa in Israele, la preghiera al Muro del pianto La Russa in Israele, la preghiera al Muro del pianto

Roma, 6 mar. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in visita in Israele, si è raccolto in preghiera al Muro del pianto a Gerusalemme, come si vede dalle immagini di Senato Tv. “In questo luogo si incontrano religioni, si incontrano sentimenti, si incontra storia e credo che chi viene qui debba fare sempre un bagno di umiltà e un bagno di riflessione su quanto l’uomo può fare per migliorare se stesso e la società. Questo è il luogo adatto per provarci”, ha poi commentato a margine.

Roma, 6 mar. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in visita in Israele, si è raccolto in preghiera al Muro del pianto a Gerusalemme, come si vede dalle immagini di Senato Tv. "In questo luogo si incontrano religioni, si incontrano sentimenti, si incontra storia e credo che ch...