La Russa invia pensiero ai “patrioti ucraini” e tutti i rifugiati

Roma, 13 ott. (askanews) – “La guerra purtroppo non è solo un ricordo, ma è un’attualità drammatica, dolorosa, che vorremmo finisse ora, in questo minuto. Vorremmo che fosse sostituito il clamore delle armi dalla voce di trattative, che possono arrivare però solo con giustizia perché non può esservi mai pace, senza giustizia”: lo ha affermato Ignazio La Russa nel suo primo discorso da presidente del Senato.

“Visto che parliamo drammaticamente, tristemente di guerra, quello che i patrioti ucraini stanno subendo, a loro va il mio pensiero come a tutti i rifugiati ucraini e di ogni parte del mondo che scappano da ogni guerra e che devono essere accolti con onore”