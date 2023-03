Home > Askanews > La Russa: "L'Italia con Israele contro ogni forza terroristica" La Russa: "L'Italia con Israele contro ogni forza terroristica"

Roma, 6 mar. (askanews) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato a Gerusalemme il suo omologo alla Knesset, Amir Ohana, nell’ambito della sua visita in Israele. “Oggi, quest’anno, è 75esimo anniversario, non solo come vostra ricorrenza, ma anche della nascita del Senato Repubblicano e del Parlamento italiano repubblicano. Per cui queste due date fanno sì che il nostro incontro abbia un significato importante”, ha affermato La Russa. “L’Italia in tutti i suoi governi ha sempre difeso l’esistenza di Israele, ha sempre voluto che Israele potesse esistere, manifestare la propria libertà e indipendenza. Forse con ancora maggiore forza, oggi possiamo dire che siamo contro ogni forza terroristica che attende alla libertà, all’esistenza e all’indipendenza di Israele”, ha sottolineato. “Mi sono permesso di invitare il presidente alla celebrazione, che sarà a maggio, del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato della repubblica italiana. Grazie per esserci e per l’amicizia che ci dimostrate”, ha affermato il presidente del Senato.

