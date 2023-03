Ignazio La Russa apre alle adozioni gay, con dichiarazioni decisamente opposte a quelle pronunciate diverso tempo fa sullo stesso tema.

La Russa: “Non ho pregiudizi sulle adozioni gay”

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha esordito aprendo alle adozioni gay, durante un’intervista rilasciata a Libero. “Se due persone si vogliono bene e vogliono un figlio come fai a non comprendere questo sentimento? Ma quando dicono che per il bambino non cambia nulla si confonde il loro desiderio con quello del figlio” ha dichiarato, ponendo una leggera contestazione alle pretese Lgbt.

La Russa: “Nelle adozioni valutare anche le coppie gay”

“Nelle adozioni, invece, già ora ci sono tanti step. Io dico meglio le coppie di genitori di sesso diverso, poi può starci anche valutare per le coppie gay. L’importante è che non sia ‘oggi chiedo questo, domani chiedo quest’altro per ottenere ancora di più’” ha aggiunto La Russa. Il presidente del Senato, con alcune sue parole, sembra aver fatto finta di non notare come ha funzionato la società liberale negli ultimi 50 anni.