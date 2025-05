La Russa: per la Champions all'Inter mi farei la barba tricolore

Milano, 30 mag. (askanews) – Una barba tricolore sì, cantare “Bella Ciao”, no. Ecco cosa sarebbe disposto a fare Ignazio La Russa, per una vittoria in Champions dell’Inter, la sua squadra del cuore. Lo ha detto il presidente del Senato ai cronisti a margine di un evento a Milano.

“Cosa sono disposto a fare? Ho già detto di tutto: tifare Milan la prima partita, a “Un giorno da Pecora”, ho promesso che mi colorerei il pizzetto di bianco, rosso e verde”.

“Io bevo pochissimo e ho smesso di fumare, non intendo fare altri sacrifici”, ha scherzato. E canterebbe “Bella Ciao”?, gli è stato chiesto. Domanda sulla quale il presidente ha glissato.