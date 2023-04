La Russa ringrazia l'aula del Senato per ricordo Rogo Primavalle

Roma, 13 apr. (askanews) – “Voglio ringraziarvi per questi interventi. Soprattutto le parole del senatore Verini, che vorrei accostare al gesto della sottosegretaria Paola Frassinetti, che è andata insieme al fratello a rendere omaggio alla lapide in memoria di Fausto Tinelli, anch’egli morto drammaticamente, insieme a Iaio Iannucci, fanno sperare in quello che non è annullamento dei ricordi della storia, ma un modo diverso di ricordare, di affrontare e di condividere il senso di civiltà che deve accomunare tutte le parti politiche. Grazie veramente per oggi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha concluso il breve dibattito in aula sulla ricorrenza del rogo di Primavalle, a Roma, nel quale rimasero uccisi, il 16 aprile del 1973, in seguito a un attacco incendiario di militanti di Potere operaio, Virgilio e Stefano Mattei, rispettivamente di 22 e 8 anni, figli del locale segretario del Movimento sociale italiano.