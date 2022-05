La Russa sbotta a Palazzo Madama: “L’inutile mascherina che sono costretto a tenere”

Ignazio La Russa non ha nascosto la sua idea sulle misure per contenere il Covid-19 in Senato, giudicando la mascherina inutile.

“L’inutile mascherina che mi costringono a tenere”: l’idea di La Russa sulle protezioni anti-Covid

“L’inutile mascherina che i senatori questori mi costringono a tenere”, ha detto Ignazio La Russa, che in qualità di presidente d’aula in Senato non ha nascosto la sua idea sull’utilizzo dei dispositivi di protezione previsto a Palazzo Madama per contenere la diffusione del Covid-19.

Quando è necessario indossare la mascherina in aula?

Le mascherine, si prevede, vanno indossate in Senato “esclusivamente in occasione delle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati e degli organi collegiali, nonché nel corso delle riunioni, comprese quelle di carattere amministrativo, dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico”.

Le disposizioni saranno in vigore fino al 15 giugno

Le disposizioni sono in vigore dal 2 maggio al 15 giugno 2022. Esse “raccomandano” inoltre “l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi chiusi”.

