La Russa spiega la Costituzione agli studenti: nessuno vuole cambiarla

Roma, 30 mag. (askanews) – “Poi c’è una seconda parte della Costituzione che può essere aggiornata, cambiata. Per la verità la Costituzione pone un solo vincolo, quello dell’ordine repubblicano, che non può essere cambiato. Ma è tutta la prima parte che, al momento, nessuno si sogna di modificare. Mentre la seconda parte, che è quella degli ordinamenti e dell’organizzazione dello Stato, è la stessa Costituzione che spiega come può essere cambiata”: così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la cerimonia di premiazione del concorso ‘Lezione di Costituzione’ nell’Aula di Palazzo Madama, alla presenza degli studenti delle scuole superiori che hanno vinto il concorso.

“Ma, ripeto, la prima parte, nessuno ha mai pensato di cambiarla, perché racchiude la capacità di un popolo di trovare dei punti di riferimento stabili, così come i Padri costituenti vollero, così come congiuntamente tutti gli italiani continuano a volere”, ha concluso.

L’evento sarà trasmesso da RaiTre il 2 Giugno, nell’ambito delle trasmissioni dedicate alla Festa della Repubblica.