Ignazio La Russa, presidente neoeletto al Senato, è intervenuto sugli appunti scritti da Silvio Berlusconi contro la leader in pectore Giorgia Meloni.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato gli appunti di Silvio Berlusconi fotografati in Aula con i quali il leader di Forza Italia contestata la premier in pectore Giorgia Meloni. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, lo scatto è un fake e ha sollecitato l’alleato a intervenire sulla questione.

La Russa sugli appunti di Berlusconi contro Meloni: “È un fake. Ma deve dirlo lui non io”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha scritto di suo pugno degli appunti su un foglio durante la seduta al Senago di giovedì 13 ottobre dopo aver incassano il no categorico sull’assegnazione di un ministero alla sua fedelissima Licia Ronzulli. Sul foglio, il cav ha riportato alcune considerazioni su Giorgia Meloni il cui comportamento viene descritto come “supponente, prepotente, arrogante e offensivo”.

All’elenco, si aggiungeva anche una quinta voce – “ridicolo” – che, però, appare cancellata. Inoltre, nello scatto diffuso da Repubblica, è possibile anche leggere la scritta a penna: “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”.

Sulla questione, è invenuto il presidente del Senato neoeletto Ignazio La Russa che è stato intercettato dai cronisti mentre lasciava Montecitorio. “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dirlo io”, ha detto La Russa.

Lo scontro tra La Russa e il Cav al Senato

Lasciando Montecitorio, il presidente del Senato ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo scambio avuto inaula con il Cavaliere poco prima dell’avvio del primo scrutinio nell’aula di Palazzo Madama.

Sollecitato dai giornalisti, La Russa ha spiegato: “Non ho avuto modo di sentire Berlusconi, l’ho sentito in Aula. Assicuro in tutta sincerità che non mi ha rivolto alcuna parola ingiuriosa.

Non lo so dopo che me ne sono andata, ma sicuramente non nei miei confronti”.

Rosato (Iv) e Orlando (Pd) sugli appunti di Berlusconi contro Meloni

Lo scoop di Repubblica è stato commentato dal presidente di Italia Viva Ettore Rosato che, ospite a Tagadà su La7, ha commentato gli aggettivi con i quali Berlusconi ha descritto la premier in pectore.

“Berlusconi non fa errori”, ha detto Rosato. “Quegli appunti li ha scritti per farli riprendere dai fotografi. Voleva farlo sapere”, ha aggiunto.

Intanto, le parole di La Russa che ha bollato lo scatto come un fake sono state riprese dall’ex ministro del Lavoro del Partito Democratico, Andrea Orlando. Su Facebook, l’esponente dei dem ha osservato: “Ma sbaglio io o è un po’ improprio che il garante di tutti i senatori entri così in una vicenda tra esponenti politici di una parte? Non dovrebbe uscirne con una cosa tipo: il presidente del senato non si occupa di questo. O ancora: non commento gli appunti di un senatore etc etc. Se inizia a dire ai suoi (e non uno qualunque) cosa devono fare che farà con quelli dell’opposizione (compresi quei furbacchioni che lo hanno votato)?”.