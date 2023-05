La Russa sull'addio di Fazio alla Rai: "Mi dispiace, ma è una scelta professionale"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato l’abbandono di Fabio Fazio dalla Rai dopo oltre 40 anni: “Mi dispiace, ma è una scelta”.

«Mi dispiace, ma è una sua scelta professionale. Io per altro sono un po’ controcorrente perché con Fazio ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non lo vedo da tanto tempo, ma le volte che l’ho visto ho sempre avuto un buon rapporto, per cui mi dispiace che non resti alla Rai».