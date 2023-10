La Russa svia i giornalisti: "Sicilia è un'isola anche culturalmente"

Roma, 6 ott. (askanews) – “Il mio portavoce non vuole che rilasci dichiarazioni… La Sicilia? La Sicilia è un’isola, non solo dal punto di vista geografico. È un’isola anche dal punto di vista culturale e i siciliani sono un’isola. Quindi, quando giudicate la Sicilia, ricordate che sia la Sicilia che i siciliani sono un’isola”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lui stesso di origini siciliane, a margine dell’evento promosso dal Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dal titolo “Italia – Le radici della bellezza”, che si è aperto a Brucoli, in provincia di Siracusa.