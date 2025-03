Shanghai, 26 mar. (askanews) – Ignazio La Russa a Casa Ferrari a Shanghai. Dopo aver incontrato il segretario del partito comunista cinese della municipalità di Shanghai, Chen Jining, è stata la volta di una icona del made in Italy. “La meravigliosa storia del Cavallino Rampante continua ad affascinare e a raccontarsi in tutto il mondo con la stessa passione e determinazione che hanno reso Ferrari un’icona globale, portando la tradizione italiana in ogni angolo del pianeta”, ha scritto su X.