La Russa: "Vorrei portare Papa Francesco in Parlamento"

Milano, 17 apr. (askanews) – Papa Francesco parli alle Camere come già fece Giovanni Paolo II. È l’auspicio di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che raccoglie l’appello di Pier Ferdinando Casini, il presidente della Camera che diede la parola a Wojtyla.

“Casini finisce il suo libro dicendo ‘i presidenti di Camera e Senato provino a riportare un Papa in Parlamento’. A me questa idea piace molto. Credo che con l’aiuto anche di Casini, che è stato il presidente della Camera che ha dato la parola al Papa, una possibilità del genere vada ripercorsa. Io comunque ne sarei felice se l’attuale Papa potesse seguire le orme dell’unico Papa che e venuto in Parlamento che io ricordi, sarebbe una cosa bellissima. E credo che l’aiuto di Casini in questo potrebbe essere essenziale”, ha detto La Russa a margine della presentazione del libro di Casini al teatro Parenti di Milano.

In precedenza, dal palco, La Russa aveva detto: “Raccolgo l’appello di Casini, che ebbe l’onore di dare la parola a un papa, e vorrei pregare l’attuale pontefice di farci sapere se quello che tu auspichi sia in tempi brevi possibile”.