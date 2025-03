La Russia annuncia espulsione di due spie dall'ambasciata britannica

Mosca, 10 mar. (askanews) – Secondo il Servizio di sicurezza federale russo (FSB), un rappresentante dell’ambasciata britannica è stato convocato dal ministero degli Esteri a Mosca, nelle immagini lo si vede mentre entra e poi lascia la sede diplomatica. La Russia ha annunciato di voler espellere due “diplomatici” britannici perché sospettati di svolgere attività di spionaggio che minacciano la sicurezza del Paese.

“Un rappresentante dell’ambasciata britannica a Mosca è stato convocato al Ministero degli Esteri russo in relazione al ritiro dell’accreditamento per segnali di attività di intelligence”, ha affermato il ministero in una dichiarazione su Telegram.